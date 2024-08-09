Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bu yıl yaklaşık 15 bin dekar alanda yetiştirilen çerezlik ayçiçeklerinde hasat işlemleri resmen başladı. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Karakuyu'nun ve teknik ekiplerin gözetiminde gerçekleştirilen hasat kontrollerinde, ortalama verimin 300 kilogram olarak belirlendiği açıklandı.

2024 yılı hasat sonunda ilçede yaklaşık 5 bin ton ayçiçeği ürünü elde edilmesi bekleniyor. Bu yılki verim, üreticilerin yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Ancak, havaların ilerleyen günlerde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.