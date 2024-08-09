Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi ve çok sayıda ekip hızla bölgeye sevk edildi.

Yangına, karadan itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale ederken, havadan da yangın söndürme helikopteriyle destek veriliyor.

Yeniköy Mahallesi çevresinde yaşayan vatandaşlar da yangına müdahale eden ekiplere destek vererek, alevlerin söndürülmesi için ellerinden geleni yapıyor.