Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı tarafından konuşlandırılan atlı birlikler, motorlu taşıtların giremediği turistik alanlarda devriye görevine başladı.

Tarihi bölgeler atlı birliklerin kontrolünde

Afyonkarahisar İhsaniye Kaymakamlığı, 2024 Yaz Tertiplenmesi çerçevesinde JAKEM’in atlı birliklerinin ilçedeki tarihi bölgelerde görev yapmaya başladığını açıkladı. Açıklamada, “İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluğundaki Ayazini Köyü, Memeç Kayalıkları ve Emre Gölü bölgelerinde, Pazartesi, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ile Çarşamba ve Perşembe günleri, 15.00-18.00 saatleri arasında devriye gezen atlı birlikler, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlıyor,” denildi.

Atlı birliklere vatandaşlardan yoğun ilgi

Yaz boyunca motorlu araçların ulaşamadığı arazilerde görev yapan atlı birlikler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Birçok kişi, atlı birliklerle fotoğraf çektirerek bu nadir anı ölümsüzleştirdi.