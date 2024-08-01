Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), düşük faiz politikası ve kontrollü kur süresi boyunca yurtiçi ve yurtdışı swap işlemlerine yönelmişti. Bu süreçte kalıcı olarak TL döviz kuru ve altın alarak rezervlerini daha iyi göstermek için bu işlemler kullanılmıştı. Ancak dün yapılan açıklamada, TCMB'nin döviz belgesinin TL swap işlemlerine son verildiği bildirildi. Bankalara gönderilen yazıda, bu kararın bugünden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Swap anlaşmaları

2019 yılından itibaren geleneksel olmayan para politikaları ve artan döviz kuru nedeniyle TCMB, kurları kontrol etmeye çalışarak rezervlerden döviz satışı yapmaya çalıştı. Bu dönemde, yurtiçi ve yurtdışı swap anlaşmaları ile rezervelerin görünümünün iyileştirilmesine çalışıldı. Ancak bu swap işlemleri, ekonomistlerin Merkez Bankası rezervlerine swap hariç olarak bakmalarına neden oldu. 2023 yılı itibarıyla TCMB'nin kişisel konutlarıyla yaptığı takas stoku 64,5 milyar dolardan 144 milyona geriledi. Bu durum piyasa tarafından olumlu karşılandı.

Yurtdışı swap anlaşmaları

Yurt dışı swap anlaşmaları halen devam ediyor. TCMB'nin Çin, Güney Kore, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle yaptığı toplam 23,1 milyarlık takas anlaşmaları bulunuyor. Bu anlaşmalarda, TCMB'nin bildiriminde açık olarak görülmesi halinde, rezerv hesaplarında dolar tutarları olarak yer alıyor. Ekonomistler, TCMB'nin artık bu takas işlemlerine son verilmesinin planlandığını belirtiyor.

Ekonomist Uğur Gürses, konutta yapılan takas işlemlerinin sona ermesinin ardından, diğer ülke merkez bankalarıyla yapılan takas işlemlerinin de çözülmesinin altını çizdi. Gürses, temiz bir politika ile hem kadınlarına hem de yurtdışındaki yatırımcılara güven değişimini ifade etti. Ayrıca TCMB'nin döviz rezervlerinin değiştirildiğini belirtti.

TCMB, depo hesaplarında da dış ödemeleri en aza indirmek amacıyla ilk adım attı. Suudi Arabistan'dan alınan 5 milyar dolarlık depo alım işlemi sonlandırıldı. Bu adım, TCMB'nin dış yükümlülüklerini yaklaşık 7 milyar dolar iyileştirdi.