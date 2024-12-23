Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin geçici mühlet kararı ile Afsüt, bir yıl boyunca faaliyetlerini yasal koruma altında sürdürecek. Bu süreçte firma, atanan komiser heyeti gözetiminde mali durumunu yeniden yapılandırmayı hedefliyor.

Konkordato, borçlarını ödemekte zorlanan şirketlere tanınan bir yasal koruma sürecidir. Afsüt'ün başvurusu, borçlarını yapılandırarak ekonomik faaliyetlerine devam etmesini amaçlıyor.

Mahkeme, konkordato sürecinin yönetilmesi için uzmanlardan oluşan bir komiser heyeti atadı. Heyet: Afsüt'ün mali durumunu detaylı olarak inceleyecek, düzenli raporlar hazırlayarak mahkemeye sunacak ve alacaklılarla şirket arasında arabuluculuk yapacak.

Geçici mühlet kararı, Afsüt’e yasal koruma sağlarken, alacaklılara da haklarını koruma fırsatı tanıyor. Alacaklılar, konkordato talebine ilişkin itirazlarını yedi gün içinde dilekçe ile mahkemeye sunabilecek.

Afsüt'ün iflasın eşiğine gelmesi, özellikle, yerel ekonomi ve istihdam üzerindeki etkileri de göz önünde bulunduruluyor.