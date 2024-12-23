Çin merkezli dünyanın en büyük kompresör üreticilerinden Kaishan Group, İzmir Serbest Bölgesi’ndeki (İZBAŞ) yeni fabrikasıyla Türkiye’deki yatırımlarını artırıyor. Şirket, 2026’dan önce üretime başlamayı hedefliyor.

Kaishan Grubu İzmir’de buluştu

Dünyanın önde gelen kompresör üreticilerinden Kaishan Group’un üst yöneticileri, İzmir Serbest Bölgesi’nde yapacakları 20 bin metrekarelik fabrika için İzmir’de bir araya geldi.

Kaishan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cao Ke Jian ve üst düzey yöneticiler, İZBAŞ’ta gerçekleştirecekleri yatırımın detaylarını görüşmek ve fabrika sahasında incelemelerde bulunmak üzere İzmir’e geldi. Ziyaret kapsamında İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli ile bir araya gelen heyet, İzmir Serbest Bölge Müdürü Ahmet Toprak ve Gümrük Müdürü Mehmet Salih Arık’ı da makamlarında ziyaret etti.

"Türkiye’nin potansiyeline güveniyoruz"

Kaishan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cao Ke Jian, İZBAŞ’ın modern altyapısı ve stratejik konumunun, yatırımı tercih etmelerinde önemli rol oynadığını vurguladı. Jian, fabrikalarında enerji santralleri ve ağır sanayi için kompresörler üreteceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin jeotermal enerji potansiyeline büyük bir ilgi duyuyoruz. İzmir’deki fabrikamızda üretilecek ekipmanların ilk siparişlerini ABD tesislerimiz verecek. 2026’dan önce fabrikayı faaliyete geçirerek, ilk aşamada 200 kişilik istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Yedek parça üretimine yönelik yeni yatırımlarla bu sayıyı 500’e çıkaracağız.”

İZBAŞ yatırımla büyüyor

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Kaishan’ın yatırımıyla bölgenin ihracata ve katma değere odaklanan bir merkez haline geldiğini belirtti. Sevimli, şunları kaydetti: “Kaishan’ın yatırım kararı, İZBAŞ’ın yenilenebilir enerji sektöründe bir kümelenme merkezi olma vizyonunun başarısını gösteriyor. Yatırım süreçlerinde kendilerine tam destek sağlayacağız. Ayrıca bölgedeki yatırım alanlarını genişletmek için çalışıyoruz.”

Yeni yatırım 2026’da tamamlanacak

Kaishan Group’un İZBAŞ’taki fabrikasının temelinin 2025’in başında atılması ve aynı yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Fabrika, Türkiye’nin yenilenebilir enerji ekipman üretiminde önemli bir üs haline gelmesine katkı sağlayacak. Kaishan heyeti ve İZBAŞ yöneticileri arasındaki hediyeleşme de ziyarete damgasını vurdu. Cao Ke Jian, Eyüp Sevimli’ye geleneksel Çin porseleni çay seti hediye ederken, Sevimli ise konuğuna Piri Reis’in dünya haritasını işlediği bir vazo armağan etti.