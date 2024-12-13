Afyonkarahisar, başarılı sporcularıyla gurur duymaya devam ediyor. Hamide Nur Tekdemir, Antalya’da gerçekleştirilen Bölgesel Kros Ligi Finali’nde gösterdiği üstün performansla Türkiye 2.’si oldu. Genç sporcu, antrenörü Metin Şimşek’in rehberliğinde geleceğe umutla bakıyor.

Büyük başarı Antalya'da elde edildi

Antalya’da yapılan Bölgesel Kros Ligi Finali'nde Afyonkarahisarlı sporcu Hamide Nur Tekdemir, U18 bayanlar kategorisinde yarışarak Türkiye 2.'liği elde etti. Zorlu mücadelede gösterdiği azim ve üstün performansıyla dikkatleri üzerine çeken Tekdemir, bu başarıyla büyük bir adım attı.

Hedef milli takım

Hamide Nur Tekdemir, elde ettiği başarıyla yalnızca Afyonkarahisar'ı değil, tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Antrenör Metin Şimşek ile çalışmalarını sürdüren Tekdemir, kariyerinde daha büyük hedeflere ulaşmayı amaçlıyor. Hedefi ise milli takıma girerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek.