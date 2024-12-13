Bayraklı'da Dijital Dünyada Insan Hakları Ele Alındı

Bayraklı Belediyesi, Osmangazi Hizmet Binası Konferans Salonu’nda düzenlediği panelle dijital dünyada insan haklarını mercek altına aldı. Alanında uzman isimler, dijital platformlarda sıkça yaşanan hak ihlalleri ve alınması gereken önlemlerle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Dijital dünyadaki hak ihlalleri

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği panelin moderatörlüğünü Dr. Derya Başlamışlı Güvenir üstlendi. Konuşmacılar arasında İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden Dr. Ezgi Çırak Karalı, İzmir Barosu’ndan Avukat Zöhre Dalkıran, Sosyal Psikolog Prof. Dr. Melek Göregenli ve UCİM Temsilcisi Avukat Candan Tekin yer aldı.

Dr. Ezgi Çırak Karalı, ceza hukuku perspektifinden siber zorbalık konusunu değerlendirirken, Avukat Zöhre Dalkıran dijital şiddetin cinsiyet boyutuna ve kadın-çocuk hakları ihlallerine dikkat çekti. Prof. Dr. Melek Göregenli ise dijital ortamda nefret söylemi ve nefret suçları ilişkisini ele aldı. Katılımcılar, dijital dünyada insan haklarının korunmasına dair kapsamlı bilgiler edinirken, etkinlik sonunda katılım sertifikası aldı.

Her alanda hak ihlali yaşanıyor

İzmir Baro Başkanı Av. Sefa Yılmaz, insan hakları ihlallerini sadece çatışma ortamlarıyla sınırlandırmamak gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Ülkemizde hukuk, sağlık, eğitim ve adalete erişim gibi temel alanlarda da hak ihlalleri yaşanıyor. Farkındalık yaratmak ve bu ihlalleri önlemek için sürekli çaba göstermeliyiz.”

Değerlerimizden taviz vermemeliyiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, gelecek konusunda belirsizliklere rağmen ilkelerden ödün verilmemesi gerektiğini vurguladı. Yıldır, “İlkelerimize sahip çıkarak hareket etmeli ve değerlerimizden asla taviz vermemeliyiz” diye aktardı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, insan haklarının evrensel ve vazgeçilmez olduğuna dikkat çekerek şunları ifade etti: “Tüm bireylerin temel haklara eşit ve adil biçimde erişebildiği bir dünya hedefiyle mücadelemiz devam ediyor.”