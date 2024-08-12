Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Afyonkarahisar Kahve Festivali, kahveseverleri ve müzik tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinliğin zirve noktası, 90'ların popüler grubu Ayna'nın sahne aldığı konser oldu.

Afyonkarahisar'da Kahve Festivali

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Afyonkarahisar Kahve Festivali, ziyaretçilere hem kahve hem de müzik dolu anlar sundu. Festival, farklı kahve çeşitlerini deneyimleme fırsatının yanı sıra, ünlü sanatçıların performanslarıyla da dikkat çekti.

Ayna'nın enerjik performansı

Festivalin en dikkat çekici anlarından biri, Grup Ayna'nın sahne aldığı konser oldu. 90'ların unutulmaz şarkılarını seslendiren Ayna, katılımcılara coşkulu bir gece yaşattı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, festivalin en beğenilen etkinliklerinden biri olarak öne çıktı.

Katılımcılar, çeşitli kahve markalarının sunduğu farklı lezzetleri tatma fırsatı bulurken, festival alanında düzenlenen atölyeler ve etkinlikler de büyük ilgi gördü. Kahveseverler, hem uzmanlar tarafından hazırlanan kahveleri deneyimleme hem de kahve ile ilgili bilgi edinme şansı buldular.