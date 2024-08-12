Dünyaca ünlü Aydın incirlerinin yetiştiği Efeler ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilere önemli bilgiler verdi. Musluca Mahallesi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, incir üretiminde dikkat edilmesi gerekenler ele alındı.

Efeler’de incir üreticilerine eğitim

Aydın’ın Efeler ilçesinde, ilçe tarım ekipleri, bölgede üretilen yüksek kaliteli incirlerin en iyi şekilde işlenmesi için üreticilere kapsamlı bir eğitim verdi. Musluca Mahallesi'nde yapılan toplantıda, incir hasadından depolanmasına kadar geçen süreçte dikkat edilmesi gereken konular üzerinde duruldu.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen bilgilendirme toplantısında, üreticilere incirlerin nasıl hasat edilmesi gerektiği, depolama teknikleri ve yapılan yaygın hatalar hakkında bilgi verildi. Tarım ekipleri, üreticilerin sık karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunarak, incir kalitesini artırmak amacıyla pratik bilgiler paylaştı.