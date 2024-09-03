Artvin’in Hopa ilçesinde mesire alanı projesine karşı ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerin üzerine ateş açıldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Hopa’nın Cankurtaran bölgesinde yapılmak istenen mesire alanı projesi için BirGün'ün haberine göre, bu sabah iş makineleri kesim yapmak için ormana girdi.

Çifteköprü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üzerinden örgütlenen köylüler, kesimi engellemek istedi.

Müdahale sırasında arbede yaşandı.

Köylülerin alanda nöbet tuttuğu esnada iş makineleriyle alana girmek isteyenler, köylülerin üzerine silahla ateş açtı.

Saldırıda köylülerden Reşit Kibar hayatını kaybetti.

Yaralanan Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu ise Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.