Çanakkale'nin Kalkım Beldesi'nde bulunan Agonya Ovası, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, benzersiz Kapya biberiyle de adından söz ettiriyor. Kazdağları'nın eteklerinde yetişen bu biber, bölgenin özel iklim koşullarının bir ürünü olarak gastronomi dünyasında beğeni topluyor.

Bölgenin tarımsal zenginliği

Agonya Ovası, adını eski mitolojiden alırken, tarımsal verimliliği ile de dikkat çekiyor. Kazdağları'nın kuzeyinde yer alan bu verimli ova, serin yaz geceleri ve zengin toprakları sayesinde Kapya biberine kendine özgü bir tat kazandırıyor. Bu özel iklimsel avantaj, biberin hem çiğ hem de pişmiş haldeki lezzetini belirgin şekilde artırıyor.

Kapya biberinin eşsiz aroması

Eko Denge Kooperatifi Başkanı Beytullah Yılmaz, Agonya Kapya Biberi'nin aromatik yapısının eşsiz olduğunu belirtiyor. Yılmaz, "Kalkım Agonya Kapya Biberinin müthiş bir lezzeti var, kendine has aromatik yapısı var, çiğ olarak bile yendiğinde ağızda müthiş bir aroma ve lezzet bırakıyor. Bu biber, coğrafi işareti hak ediyor," diyor. Yılmaz, biber hasadına katılarak üreticilerle dayanışma içinde olmanın kendisine büyük haz verdiğini de ekliyor.

Coğrafi işaretle koruma altına alınması gereken ürün

Yılmaz’ın açıklamaları, Agonya Kapya Biberi’nin sadece lezzetli bir tarımsal ürün olmanın ötesinde bir potansiyele sahip olduğunu vurguluyor. Coğrafi işaretler, yerel ürünlerin kalitesini ve özgünlüğünü koruyarak ulusal ve uluslararası pazarlarda daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Agonya Kapya Biberi'nin coğrafi işaretle tescillenmesi, bölge ekonomisine büyük katkı sağlayabilir.

Sürdürülebilir tarım ve sağlık turizmi potansiyeli

Beytullah Yılmaz, Agonya Ovası'nın sadece tarımsal üretimle değil, aynı zamanda sürdürülebilir tarım ve sağlık odaklı turizm potansiyeliyle de öne çıktığını belirtiyor. "Agonya, sürdürülebilir tarım turizmi ve sağlık turizmi açısından müthiş bir yer. Ayrıca uluslararası sağlık odaklı hastane, havaalanı, termal tesisler gibi projeleri de yürütüyoruz," diyen Yılmaz, bölgenin gelecekte uluslararası bir cazibe merkezi olabileceğini ifade ediyor.

Gelecek köylerde: Tarım ve teknolojinin buluşması

Yılmaz, kentten köye göç eğilimlerine dikkat çekerek, tarımın ve kırsal yaşamın gelecekte daha değerli hale geleceğini belirtiyor. Modern teknoloji ile donatılan tarımsal faaliyetler, çevre dostu ve verimli üretim metotlarını beraberinde getiriyor. Bu durum, kırsal bölgelerin daha yaşanabilir ve cazip hale gelmesini sağlıyor.

Kapya Biberi ve tarımın yükselen değeri

Agonya Kapya Biberi, Türkiye tarımı için önemli bir simge haline geliyor. Coğrafi işaretlerle tanınan bu ürün, hem ulusal hem de uluslararası alanda geniş pazarlara ulaşma imkânı buluyor. Bölgedeki sürdürülebilir tarım ve turizm projeleri, yerel halkın refahını artırmakla kalmayıp, doğal kaynakların korunmasına da katkı sağlıyor.

Sonuç olarak

Agonya Ovası, sunduğu tarım ve turizm fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Eko Denge Kooperatifi’nin öncülüğünde yürütülen projeler, Agonya'nın yerel bir tarım bölgesinden uluslararası bir marka haline gelme potansiyelini ortaya koyuyor. Sürdürülebilir tarım ve sağlık turizmi projeleriyle bu bölge, Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesini artırmakla kalmayıp, sağlık ve turizm alanında da öncü bir rol oynayacaktır.