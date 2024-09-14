Avek Otomotiv'in ana sponsorluğunda yarışan Texaco Team AMS, Türkiye Pist Şampiyonası’nın 2. ve 3. ayak yarışlarında büyük bir başarıya imza atarak podyumun en üst basamağında yer aldı. 9 yıl aradan sonra İstanbul Park F1 pistinde yapılan bu yarış, hem takım hem de sporcular için önemli bir dönüm noktası oldu.

İstanbul Park pistinde yeniden yarışlar başladı

Türkiye Pist Şampiyonası, önceki işletmecinin izin vermemesi nedeniyle uzun bir süre İstanbul Park Pistinde yapılamıyordu. Ancak hukuki süreçlerin tamamlanması ve eski işletmecinin tahliye edilmesiyle birlikte, 6-7-8 Eylül tarihlerinde şampiyonanın 2. ve 3. ayak yarışlarının yapılacağı duyuruldu. Bu gelişme, sporcular ve sporseverler arasında büyük bir heyecan yarattı.

Yoğun ilgi ve heyecan

Hafta sonu boyunca Türkiye Pist Şampiyonası'nın yanı sıra, TOSFED tarafından organize edilen klasik otomobiller, Formula 3, karting ve co-drive sürüşleri gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Yağışlı hava koşullarına rağmen büyük bir izleyici kitlesinin katılımı sağlandı ve etkinlikler büyük bir ilgiyle izlendi.

Texaco Team AMS’nin inanılmaz performansı

Texaco Team AMS, 3 adet Audi RS3 LMS TCR yarış otomobiliyle ve sporcuları Zekai Özen, Gökhan Kellecioğlu, Sinan Çiftçi’den oluşan güçlü kadrosuyla yarışlara katıldı. Hafta sonu boyunca toplam 4 yarışı da kazanarak hem tarihi bir başarıya imza attı hem de Türkiye Pist Şampiyonası Takımlar Şampiyonluğu’ndaki liderliğini sürdürdü.

Cumartesi günü:

TPŞ Maksi Grup 2. ayak 1. yarışını Zekai Özen kazandı, Sinan Çiftçi 2. ve Ömer Şamlı 3. oldu.

yarışta Sinan Çiftçi birinciliği elde ederken, Zekai Özen 2. ve Gökhan Kellecioğlu 3. oldu.



Pazar günü:

TPŞ Maksi Grup 3. ayak 1. yarışını Zekai Özen kazandı, Ömer Şamlı 2. ve Sinan Çiftçi 3. oldu.

yarışta ise Zekai Özen bir kez daha birinciliği elde etti, Sinan Çiftçi 2. ve Gökhan Kellecioğlu 3. oldu.



Takımın başarılı performansı ve gelecek heyecanı

Texaco Team AMS, sporcuları Zekai Özen, Sinan Çiftçi ve Gökhan Kellecioğlu'nun topladığı puanlarla Takımlar Birinciliği kupasına hak kazandı. Takım direktörü İbrahim Okyay, İstanbul Park’ta yarışmanın sporseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını belirtti ve "Yarışların uzun aradan sonra İstanbul Park F1 pistinde gerçekleştirilmesi sporseverlerin yoğun ilgisini çekti. Tüm hafta sonu boyunca sporseverlerle bir arada olmak ve başarılarımızı paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk ve onur oldu. İstanbul Park’ta daha yüksek adrenalinli yarışlarda tekrar bir araya gelmeyi heyecanla bekliyoruz," dedi.

Sponsorluk destekleri

Texaco Team AMS’nin Türkiye Pist Şampiyonası’ndaki başarıları, Avek Otomotiv ana sponsorluğunda gerçekleşti. Takımın diğer sponsorları arasında Avec Renta Car, Glasurit, Bitci Teknoloji, Sparco, Mirka ve Fikirmedya yer alıyor.