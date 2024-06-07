Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri sıralamasında İstanbul’un Esenyurt ilçesi, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 57 ili geride bırakarak liderliğini sürdürüyor. Nüfusu 978 bine yaklaşan Esenyurt, bu yoğunlukla hem gurur duyuyor hem de bu yükü taşıyor. Öte yandan, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi ise 939 bin nüfusuyla Esenyurt’un en yakın rakibi olarak öne çıkıyor.

TÜİK verileri Esenyurt'un liderliğini teyit ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Kayıtlı Nüfus Kayıt sistemi verilerine göre, İstanbul’un Esenyurt ilçesi, 978 binlik nüfusuyla tam 57 ilden daha kalabalık. Bu 57 il arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya, Ordu ve Erzurum gibi büyükşehir statüsündeki iller de bulunuyor. Esenyurt’un bu büyük nüfus yoğunluğu, İstanbul’un demografik yapısındaki önemli bir yerini koruduğunu gösteriyor.

Esenyurt'un tahtına adım adım yaklaşan Şahinbey ilçesi, Gaziantep’in gurur kaynağı. 939 bin kişilik nüfusuyla sadece Güneydoğu Anadolu'nun değil, tüm Türkiye'nin en kalabalık ikinci ilçesi. Bu büyüme, Şahinbey’in sadece bölgesel değil, ulusal düzeyde de önemli bir demografik güç olduğunu kanıtlıyor.

Ankara'dan iki güçlü rakip: Çankaya ve Keçiören

Esenyurt ve Şahinbey’in ardından, Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçeleri de nüfus yoğunluğu bakımından öne çıkıyor. Çankaya 937 bin, Keçiören ise 923 bin nüfusla Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alıyor. Bu iki ilçe, başkent Ankara'nın demografik dinamiklerinin ne denli güçlü olduğunu gözler önüne seriyor.

Bursa ve Gaziantep'in ikinci büyük ilçesi Şehitkamil

Bursa’nın en büyük ilçesi Osmangazi, 885 binlik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Gaziantep, Şahinbey’in yanı sıra 867 bin nüfuslu Şehitkamil ilçesiyle de listeye ikinci bir ilçe sokmayı başarmış durumda. Şehitkamil, Türkiye’nin en kalabalık altıncı ilçesi olarak dikkat çekiyor.

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