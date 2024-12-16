Ağrı Valisi Mustafa Koç, gece saatlerinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve yapılan muayenede kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Koç, hızlı bir şekilde sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yoğun bakım ünitesine alındı. Burada yapılan anjiyo işlemi sonrası Vali Koç’un sağlık durumu stabil hale geldi.

Ağrı Valiliği açıklama yaptı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "15 Aralık 2024 Pazar günü gece saatlerinde Valimiz Sayın Mustafa Koç, göğüs ağrısı şikâyeti nedeniyle tedbir amaçlı olarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurmuştur. Yapılan muayene ve tetkikler neticesinde, hekimlerimiz tarafından anjiyo işlemi yapılması uygun görülmüş ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Valimizin genel sağlık durumu iyi olup, süreç hekimlerimizin kontrolü altında takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.