İçinde bulunduğumuz 2024 yılı, insanlık tarihine dair önemli arkeolojik bulgularla dolu bir yıl oldu. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, kaybolmuş uygarlıklara ve antik halklara dair yeni bilgiler edinerek tarihin derinliklerine yolculuk yaptı. Moche kraliçesinin taht odasından, dinozorların ayak izlerini içeren mağara sanatlarına kadar pek çok önemli keşif gün yüzüne çıktı.

1. Panamarca'da Moche kraliçesinin taht odası

Kuzey Peru'nun Panamarca bölgesinde, Moche halkına ait anıtsal bir taht odası keşfedildi. Arkeologlar, MÖ 350 ile 850 yılları arasında inşa edilmiş bu odada, güçlü bir kadını vurgulayan dört sahneyle yapılan son derece iyi korunmuş duvar resimleri buldular. Bu buluntu, Panamarca'nın bölgedeki önemli merkezlerden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

2. Baltık Denizi'ndeki 8 bin 500 yıllık taş duvar

Almanya kıyılarının yaklaşık altı mil açıklarında, 8.500 yıl öncesine ait taşlardan oluşmuş dev bir duvar keşfedildi. Bu yapı, avcılık için inşa edilmiş en eski insan yapımı yapı olarak kayıtlara geçti. Bilim insanları, bu duvarın büyük toynaklıları yakalamak amacıyla kullanıldığını düşünüyor.

3. Mısır'ın Aswan Nekropolü

Mısır’ın Aswan bölgesinde yapılan kazılar, MS 2. yüzyıla kadar uzanan devasa bir nekropol keşfetti. 400'den fazla mezarın bulunduğu alan, daha önce bilinmeyen bir nekropolü gün yüzüne çıkardı. Ayrıca, nekropolün en üst seviyelerinde yer alan zengin kalıntılar, eski Mısır toplumunun sosyoekonomik yapısına dair önemli bilgiler sunuyor.

4. Dinozor Vadisi'ndeki yeni keşifler

Brezilya'nın kuzeydoğusunda, 140 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izlerinin bulunduğu "Dinozor Vadisi"ndeki petroglifler dikkat çekti. Bu alanda yapılan yeni keşif, antik sanatçılar tarafından dinozor izlerinin yakınlarına kazınmış geometrik şekiller ve semboller içeriyor. Bu bulgu, Yerli halkların dinozorların izlerini sembolik anlamlarla birleştirdiğini ortaya koyuyor.

5. Sibirya'da İskitlerin kökeni ortaya çıktı

Sibirya'da yapılan bir kazı, İskitlerin kökenlerine dair yeni bilgiler sundu. 9. yüzyıla ait bir höyüğün tepe kısmında, atlarla birlikte kurban edilmiş insan kalıntıları bulundu. Bu buluntu, Herodot'un İskitlerle ilgili yazdığı eski metinlerin doğruluğunu bir kez daha kanıtladı.

6. Pompeii'deki yüksek rütbeli askerin mezarının keşfi

Pompeii'de yapılan kazılar, Roma İmparatoru Augustus'un yönetimi sırasında görev yapmış yüksek rütbeli bir askere ait süslü bir mezar ortaya çıkardı. Mezarın içindeki yazıt, bölgenin yönetim yapısına dair önemli ipuçları veriyor.

7. Franklin Seferi'nin gizemli sonu

Kaptan John Franklin'in önderliğindeki 1845 seferinin kaybolan gemilerinden Erebus ve Terror'a ait yeni kalıntılar bulundu. Kanada Arktik'inde yapılan keşifler, Franklin Seferi'nin son günlerine dair yeni ve tüyler ürpertici ayrıntılar sundu.

8. El Cano Arkeoloji Parkı'nda altın ve şifa tüpleri

Panama'da yapılan kazılarda, altın süslemelerle kaplı 1.250 yıllık bir mezar keşfedildi. Mezarda, Coclé halkının ritüel törenlerinde kullandığı altın heykelcikler ve şifa tüpleri bulundu.

9. Chochkitam'da maya hükümdarının mezarı

Guatemala'nın kuzeydoğusunda, Chochkitam şehrinde yapılan kazılarda, bir Maya hükümdarına ait kısmi bir iskelet bulundu. Bu buluntu, Maya medeniyetinin büyüklüğünü ve kültürel derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

10. Cloggs Mağarasındaki 12 bin yıllık ritüel çubukları

Avustralya'da, Cloggs Mağarası'nda yapılan kazılar, 12.000 yıl öncesine ait ritüel çubuklarını ortaya çıkardı. Bu çubukların, bir ritüel uygulamasının merkezi olduğunu gösteren kanıtlar, GunaiKurnai halkının tarihine ışık tutuyor.