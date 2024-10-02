Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Ağrı’da yaşanan bir araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "2 Ekim 2024 tarihinde Ağrı’da meydana gelen araç kazasında kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Burak Geniş şehit olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Bu acı olay, ülke genelinde derin bir üzüntü yarattı. MSB, hayatını kaybeden aziz şehit için başsağlığı dileyerek, "Kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" mesajını iletti.