Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi’nde hareket halindeyken bir cipte çıkan yangın paniğe neden oldu. Değirmenler mevkisinde gerçekleşen olayda, henüz kimliği ve plakası belirlenemeyen sürücü, aracından yükselen dumanları fark etti. Durumu fark eden sürücü, hızla aracı yol kenarına çekerek can güvenliğini sağladı.

Yangın kısa sürede büyüdü

Ancak kısa sürede alevler cipi tamamen sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun çaba sarf ederek yangını kontrol altına alabildi. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye zamanla yarıştı

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınmasının oldukça güç olduğunu, rüzgarın yangını yayma riskini artırdığını belirtti. Olayda can kaybı yaşanmazken, lüks cip tamamen yanarak maddi hasara uğradı.