Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretmen atamalarında KPSS’nin yerine uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS), 2025 yılında ilk kez düzenlenecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2025-MEB-AGS için başvurular 8 Mayıs-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Sınav, 13 Temmuz 2025 tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirilecek:

AGS (Akademi Giriş Sınavı)

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi)

Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek ve Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabul süreci başlayacak.

AGS ve ÖABT'nin soru sayıları ve süreler

AGS Oturumu:

Soru sayısı: 80 çoktan seçmeli soru

Süre: 110 dakika

ÖABT oturumu:

İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya gibi testler: 90 dakika

Diğer alanlar (Türkçe, Sosyal Bilgiler, Tarih, Rehberlik vb.): 70 dakika

AGS konu dağılımı ve alan bilgisi

ÖABT kapsamında 16 farklı branşta sınav düzenlenecek.

Yabancı dil öğretmenliği alanlarında ise ÖSYM’nin yaptığı YDS veya e-YDS sonuçları kullanılacak.

AGS veya ÖABT olmayan alanlarda ise MEB-AGS-P1 puanı geçerli olacak.