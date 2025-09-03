Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ağustos 2025’te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,04 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,95’e geriledi. Gıda, konut ve ulaştırma kalemleri yıllık enflasyonun yükselmesinde en etkili harcama grupları oldu.

Yıllık enflasyonda gıda ve konut etkisi

Ağustos ayında ana harcama gruplarının yıllık değişimleri şöyle gerçekleşti:

Gıda ve alkolsüz içecekler: %33,28 artış (etkisi %7,97)

Ulaştırma: %24,86 artış (etkisi %4,10)

Konut: %53,27 artış (etkisi %8,12)

Bu üç grubun toplam etkisi, yıllık enflasyon rakamlarını belirgin şekilde yukarı taşıdı.

Aylık artışta gıda lider

Aylık bazda en yüksek fiyat artışı gıda kalemlerinde görüldü:

Gıda ve alkolsüz içecekler: %3,02 artış (etkisi %0,72)

Ulaştırma: %1,55 artış (etkisi %0,24)

Konut: %2,66 artış (etkisi %0,46)

Endekste kapsamlı fiyat değişimi

TÜFE endeksinde yer alan 143 temel başlıktan 119’unda artış, 20’sinde düşüş, 4’ünde ise değişim olmadı.

Özel kapsamlı TÜFE (B)

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç özel kapsamlı TÜFE (B) Ağustos 2025’te aylık %2,07, yıllık %32,71 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı %39,07 oldu.