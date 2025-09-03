İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kültür ve sanat programı, ikinci gününde ünlü yazar ve sahne sanatçısı Aşkım Kapışmak’ın stand-up gösterisiyle devam etti. İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Kapışmak’ın esprili anlatımı ve interaktif sahne performansı izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Fuarda sadece ticaret ve tanıtım değil, sanatın her dalından etkinliklerle de ziyaretçilere zengin bir deneyim sunuluyor. Konserler, tiyatro oyunları, dans gösterileri ve sergilerin yer aldığı kültür-sanat programı, özellikle Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda ücretsiz düzenlenen etkinliklerle dikkat çekiyor.

Dans ve müzik eşliğinde interaktif gösteri

Yaklaşık bir buçuk saat süren gösterisinde Aşkım Kapışmak, günlük yaşamdan kadın-erkek ilişkilerine kadar birçok konuyu mizahi bir üslupla ele aldı. Dans ve müzikle renklendirilen performans, zaman zaman izleyicilerin de katılımıyla interaktif bir gösteriye dönüştü. Seyirciler, kahkahalar ve alkışlarla Kapışmak’a eşlik ederek geceyi coşkulu bir şekilde tamamladı.

Etkinlikler 8 Eylül’e kadar sürecek

Tamamen ücretsiz olan Atatürk Açık Hava Tiyatrosu etkinlikleri, 8 Eylül’e kadar devam edecek. Program kapsamında 3 Eylül’de Deniz Göktaş, 4 Eylül’de Ali Congun’un “Adliye Çayı” adlı gösterisi, 5 Eylül’de ise Miray Akovalıgil’in “Ya Bende Bir Şey Yoksa” performansı sanatseverlerle buluşacak.

Etkinliklerin son günlerinde ise 6 Eylül’de sihirbaz Enver Ertaş “The Illusionist”, 7 Eylül’de Anlatanadam (İbrahim Türker) ve 8 Eylül’de Tahsin Hasoğlu sahne alarak fuarın kültür-sanat programına renk katacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerin, şehrin kültürel yaşamına katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.