Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin merakla beklenen enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre ağustos ayında enflasyon oranı yüzde 2,04 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda enflasyon ise yüzde 32,95 seviyesine yükseldi.

Enflasyondaki bu artış, emekli, işçi ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Özellikle yıl sonuna doğru açıklanacak son çeyrek verileri, 2025 yılı maaş zamlarının şekillenmesinde belirleyici olacak.

Enflasyonun yıl içindeki seyri

TÜİK’in paylaştığı verilere göre 2024 yılı içinde enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

Ağustos verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın sekiz aylık toplam enflasyonu ortaya çıkmış oldu. Bu rakam, başta emekliler ve kamu çalışanları olmak üzere milyonlarca kişinin maaş artış beklentisini doğrudan etkileyecek.

Maaş zamlarında kritik süreç başladı

Ekonomistler, önümüzdeki aylarda açıklanacak eylül, ekim, kasım ve aralık verilerinin, yeni yılda yapılacak zam oranları için belirleyici olacağını belirtiyor. Özellikle yılın son çeyreğinde gıda ve enerji fiyatlarındaki değişimlerin enflasyon seyrini etkileyebileceği ifade ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da yakından takip ettiği enflasyon verileri, Orta Vadeli Program ve bütçe hazırlıkları açısından da büyük önem taşıyor.