Ağustos ayında oyunseverleri farklı dünyalara taşıyacak birçok heyecan verici oyun piyasaya çıkıyor. İşte bu ayın öne çıkan oyunları:

Star Wars: Bounty Hunter (1 Ağustos)

2002 yapımı klasik aksiyon macera oyunu Star Wars: Bounty Hunter, yeniden yapım olarak geri dönüyor. Jango Fett'in başrolde olduğu bu sürüm, iyileştirilmiş grafikler, geliştirilmiş çevre dokuları ve yeni dinamik aydınlatma efektleriyle geliyor.

Black Myth: Wukong (20 Ağustos)

Uzak doğu temalı RPG oyunları arasına katılan Black Myth: Wukong, Batıya Yolculuk hikâyesine dayanıyor. Maymun Kral ve onun özel yeteneklerine odaklanan bu oyun, Souls türünden esinlenmiş. Oyuncular, zorlu düşmanlar ve boss mücadeleleri ile karşılaşacaklar. Oyunun en önemli silahı, Maymun Kral'a özgü asa olacak.

Concord (23 Ağustos)

Firewalk stüdyosunun geliştirdiği, beşe beş birinci şahıs nişancı oyunu Concord, bu ay piyasaya çıkıyor. Oyunda, beş kişilik iki ekip, çeşitli görevleri tamamlamak için mücadele edecek. Oyuncular, 16 farklı kahramandan birini seçerek ekiplerini oluşturabilecekler.

Star Wars Outlaws (30 Ağustos)

Ağustos'un en çok beklenen oyunlarından biri olan Star Wars Outlaws, Ubisoft'un uzak galaksilere attığı ilk adım. Bu oyun, oyuncuları suç dünyasına sürüklemeyi hedefliyor. Stüdyo, özellikle gezegen tasarımı konusunda iddialı.

The War Within (Blizzard) (26 Ağustos)

Blizzard'ın The War Within genişleme paketi, Ağustos ayında çıkıyor. Bu paket, The Worldsoul Saga'nın ilk parçası olarak tanıtıldı ve oyuncuları Azeroth'un derinliklerine, Nerubianlar ve Earthen Dwarves ırkının beklediği yeraltı krallıklarına götürüyor.

Hunt: Showdown 1896 (15 Ağustos)

Crytek imzalı Hunt: Showdown, büyük bir güncellemeyle geri dönüyor. Bu güncellemeyle birlikte PS4 ve Xbox One destekleri sonlanacak ve oyun CryEngine 5.11 grafik motoruna yükseltilecek. Ayrıca yeni bir biyom ve harita eklenecek.

Dustborn (20 Ağustos)

Alternatif bir Amerika'da geçen anlatı odaklı aksiyon-macera oyunu Dustborn, bağımsız stüdyo Red Thread Games tarafından geliştiriliyor. Oyun, "umut, aşk, arkadaşlıklar, robotlar ve kelimelerin gücüne dair tek oyunculu, hikaye odaklı bir aksiyon-macera" olarak tanımlanıyor.

Madden NFL (16 Ağustos)

Amerikan futbolu tutkunlarının beklediği Madden NFL, Ağustos ayında yeni oyunuyla karşımıza çıkıyor. Oyunun kapak yıldızı Christian McCaffrey. Oyun, yeni Boom Tech savunma mekanizması ve elden geçirilmiş franchise modu ile dikkat çekiyor.

Diğer Öne Çıkan Oyunlar

Bu ay ayrıca Cat Quest 3, Vision of Mana, Shadows of the Damned: Hella Remastered, Dawn of Defiance, Endzone 2 ve Kena: Bridge of Spirits’in Xbox sürümü de piyasaya çıkacak.

Ağustos ayı, farklı oyun türleri ve temalarıyla oyunseverleri tatmin edecek zengin bir oyun yelpazesi sunuyor.