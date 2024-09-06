Açıklanan verilere göre, Türkiye’nin Hazine nakit dengesi Ağustos ayında 194,6 milyar TL açık verdi. Bu açık, ekonomideki mali dengesizliklere işaret ederken, gelir ve giderler arasındaki farkın büyüklüğü dikkat çekiyor.

Ağustos ayında Hazine’nin nakit gelirleri 732 milyar 569 milyon TL olurken, nakit giderleri 932 milyar 187 milyon TL'ye ulaştı.

Faiz dışı denge de açık verdi

Ağustos ayında Hazine’nin faiz dışı giderleri 840 milyar 901 milyon TL olarak kaydedildi. Buna karşılık, aynı dönemde yapılan faiz ödemeleri ise 91 milyar 286 milyon TL oldu. Faiz dışı denge, 108 milyar 332 milyon TL açık vererek, maliye politikalarının sürdürülebilirliği konusunda endişe yaratıyor.

Bu verilere bakıldığında, faiz dışı harcamaların gelirleri aşması, kamu maliyesindeki baskının devam ettiğini gösteriyor. Hazine nakit açığı özellikle kamu harcamalarındaki artışın ve faiz ödemelerindeki yükselmenin etkisiyle genişliyor.

Kur farkları ve kasa/banka net hesabındaki düşüş

Ağustos ayında Hazine’nin kasasında yaşanan azalma da dikkat çekici bir başka gelişme. Kur farklarından kaynaklanan artış 13 milyar 716 milyon TL olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 130 milyar 110 milyon TL’lik bir azalış kaydedildi. Bu durum, özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmaların Hazine üzerindeki etkisini gösteriyor. Kur farklarının Hazine nakit dengesi üzerinde oluşturduğu ek maliyet, bütçe açığını daha da genişletiyor.

Ekonomik görünüm ve maliye politikaları

Türkiye, son dönemlerde artan kamu harcamaları ve faiz ödemeleri nedeniyle bütçe açıkları ile karşı karşıya. Hükümetin, bu açıkları finanse etmek için daha fazla borçlanmaya gitmesi bekleniyor. Ayrıca, döviz kuru ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar, bütçe dengesi üzerinde doğrudan etkili oluyor. Hazine’nin gelirleri artmasına rağmen, harcamalardaki büyüme, mali sürdürülebilirliği zorlaştırıyor.

Ekonomistler, bütçe açığının daralması için mali disiplinin artırılması gerektiğini savunuyor. Özellikle faiz dışı harcamaların kontrol altına alınması ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması, bütçe dengesine olumlu katkı sağlayabilir.