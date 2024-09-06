Olayın detayları

Hacıosman-Yenikapı metrosunun Sarıyer Atatürk Oto Sanayi istasyonunda saat 17.30'da meydana gelen olayda, yürüyen merdivenin iki basamağı kırıldı. Yolcuların son anda merdivenden inmiş olması büyük bir faciayı önledi.

Panik anları

Yolcular büyük bir panik yaşarken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve bozuk merdiven durduruldu.

Mağdurların ifadeleri

Aysel Çavuşoğlu, merdivenden indiği sırada basamakların kırıldığını belirterek, “Son dakikada kurtuldum. Çok korktum. Artık bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz?” dedi.