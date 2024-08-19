Konak Belediyesi'nin gözde kültür sanat mekanı Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi, ağustos ayı boyunca birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu haftanın ilk etkinliği, Yüksel Aksu'nun yönetmenliğini üstlendiği "İftarlık Gazoz" film gösterimi ve ardından düzenlenecek söyleşi olacak.

Açık havada sinema keyfi: İftarlık Gazoz

Sanathane, açık havada sinema keyfi yaşatmaya devam ediyor. 20 Ağustos Salı akşamı saat 21.00'da, Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar'ın başrollerini paylaştığı "İftarlık Gazoz" filmi İzmirlilerle buluşacak. Film gösteriminin ardından, yönetmen Yüksel Aksu'nun katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Adasu Akın ile unutulmaz bir müzik şöleni

21 Ağustos Çarşamba günü, saat 20.30'da genç çello sanatçısı Adasu Akın, Sanathane sahnesinde sanatseverlerle buluşacak. Anadolu ezgilerini modern müzikle harmanlayan Akın, "Ulusaldan Evrensele" temalı konseriyle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Bu özel konser için sınırlı sayıdaki ücretsiz davetiyeler, 19 Ağustos'tan itibaren Sanathane ve Türkan Saylan Kültür Merkezi'nden temin edilebilir.

Sanathane'de edebiyat söyleşileri

22 Ağustos Perşembe günü, saat 19.30'da başlayacak olan "Sanathane Edebiyat Söyleşileri" kapsamında eğitim ve edebiyat ilişkisi ele alınacak. Moderatörlüğünü Yazar Özgür Zeybek'in üstleneceği bu etkinlikte, Eğitimci-Yazarlar Hidayet Karakuş, Bilsen Başaran ve Gülçin Sahilli, Türkiye'nin eğitim ve edebiyat açısından dünü, bugünü ve geleceğini tartışacaklar.

Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi Etkinlik Programı

20 Ağustos 2024 Salı, 21.00: Film Gösterimi ve Söyleşi - “İftarlık Gazoz”

21 Ağustos 2024 Çarşamba, 20.30: Konser - “Adasu Akın”

22 Ağustos 2024 Perşembe, 19.30: Edebiyat Söyleşisi - “Türkiye'nin Dünü, Bugünü, Geleceği”