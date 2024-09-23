Ahilik Haftası etkinlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından gerçekleşen etkinliklerle başladı. Etkinlikler, bando ve canlı heykellerle dolu bir yürüyüşle başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk bırakılmasıyla süren Ahilik Haftası kutlamalarına İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Yalçın Ata ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da katıldı.

Ahiliğin köklü bir kültür olduğunu söyleyen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Yalçın Ata, Ahilik Haftası'nda düzenlenen etkinliklerle, bin yıllık Ahi Felsefesi'nin ilkelerini topluma, özellikle genç kuşaklara tanıtmayı hedeflediklerini vurguladı.

Birlik Başkanı Yalçın Ata, “Ahi Evran, insanları bir araya getiren bir liderdir. Ahi Evran, sanatkarları eğiterek Ahi Teşkilatı’nı oluşturmuştur. Sosyal adaleti, dayanışmayı ve ahlaki değerleri bir arada tutan bu teşkilat, bireylerin etik değerlerle donanmasını ve topluma faydalı olmasını hedeflemektedir” diye konuştu.

"Çaba gösterilmeli"

Ahi olmanın gerektirdiği değerlerin dürüstlük, saygı, sevgi ve yardımlaşma olduğunu söyleyen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Yalçın Ata, “Bu özel haftada geçmişten bugüne kadar uzanan bu geleneğin önemini bir kez daha hatırlamalıyız. Ahi olmanın nitelikleri, dürüstlük, saygı, sevgi ve yardımlaşmadır. Bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğundadır. Kendimize ve çevremize olan sorumluluklarımızı unutmadan Ahi kültürünü ve değerlerini yaşatmayı sürdüreceğiz. Bu mirası güçlendirmek için hepimizin çaba göstermesi gerekiyor. Ahilik Haftası'nın kutlu olmasını diliyorum.”

Duman: Kadim kültür

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ahilik Haftası nedeni ile ilçenin en eski esnaflarından Kunduracı Salih Usta’yı ziyaret etti. Ahilik kültürünün, 12. yüzyıldan beri yaşadığımız toprakların en önemli dinamiklerinden biri olduğunu söyleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Ahilik, aynı toplumda bulunan insanları birbirine yaklaştıran, kaynaştıran ve dayanışmayı sağlayan kadim bir kültür. Her ne kadar ekonomik bir örgütlenme gibi görülse de sosyal hayata büyük katkıları olan bir kültür. Ahilik Haftası nedeni ile ilçemizde ahilik anlayışıyla çalışan esnaf ve zanatkârlarımızın haftalarını kutluyorum, saygılarımı iletiyorum. Zorlu bir ekonomik gündemin hakim olduğu şu günlerde kendileriyle dayanışmayı sürdüreceğiz. Bizler üreten, büyüten, topluma katkı sunan herkesin yanındayız” diye konuştu.