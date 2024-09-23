Kütahya’da Parmakören Mahallesi’nde yaşanan silahlı saldırıda, B.T. isimli şahıs husumetlisi F.K.’yı bacağından vurdu. Olay, B.T.’nin mahallede F.K. ile karşılaşması üzerine gerçekleşti. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışma, B.T.’nin tabancasını çıkararak F.K.'yı yaralamasıyla son buldu.

Şüpheli şahıs gözaltına alındı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı F.K., Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli B.T. ise jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.