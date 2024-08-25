Bilim insanları, ahlaki değerlerin mevsimsel değişimlere göre dalgalandığını keşfetti. British Columbia Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışma, insanların saflık, sadakat ve otoriteye saygı gibi değerleri ilkbahar ve sonbaharda yaz ve kışa göre daha güçlü bir şekilde benimsediğini ortaya koydu. Araştırma, 10 yıl boyunca ABD'de 230.000'den fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarını inceledi ve benzer bulgular Kanada ve Avustralya'daki veri örneklerinde de doğrulandı.

Başyazar Ian Hohm, bu bulguların sürpriz olduğunu ve ahlaki değerlerin mevsimlerle ilişkili olmasının temel bir davranış değişikliği olduğunu belirtti. Araştırma, mevsimsel kaygıların ahlaki değerleri etkileyebileceğini ve insanların sosyal gruplarına ve geleneklerine daha fazla bağlandığını öne sürdü.