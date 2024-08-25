Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail’in üst düzey komutanlarından Fuad Şükür’e düzenlenen suikaste misilleme yapılmasının neden ertelendiğine dair açıklamalarda bulundu. Nasrallah, “ABD ile İsrail’in teyakkuzda olduğu bir dönemde aceleci davranmak başarısızlığa yol açabilirdi,” dedi. Ayrıca, direniş eksenindeki ülkelerle yapılan istişarelerin sonucunda İsrail’e münferit bir şekilde karşılık vermeye karar verildiğini belirtti.

Gazze’de ateşkes müzakereleri ve stratejik karar

Nasrallah, misillemenin ertelenmesinin bir diğer sebebinin Gazze’de ateşkes müzakerelerine şans tanımak olduğunu, ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yeni şartlar öne sürdüğünü ifade etti. Misilleme sırasında hedeflerin askeri istihbarat merkezleri ve İsrail Hava Kuvvetleri olduğunu vurgulayan Nasrallah, hedeflerin İsrail’in iç bölgeleri ve Tel Aviv’e yakın yerler olduğunu belirtti.

Saldırının detayları ve İsrail’in yalanları

Nasrallah, saldırıda kullanılan Katyuşa füzelerinin ardından insansız hava araçlarının (İHA) devreye sokulduğunu ve tüm İHA’ların hedeflere ulaştığını açıkladı. İsrail’in, füzelerin etkisiz hale getirildiği yönündeki açıklamalarını yalan olarak nitelendirdi. Nasrallah, İsrail’in gerçek durumu gizlediğini ve “stratejik füzelerimizi etkisiz hale getirdiğini” söyleyerek yalan söylediğini ifade etti.

İsrail’in “büyük askeri başarı” iddialarına tepki

Nasrallah, İsrail’in “büyük askeri başarı” iddialarını yalan olarak nitelendirerek, İsrail’in güçsüzlükten ötürü yalanlara başvurduğunu savundu. İsrail’in, direniş güçlerinin harekete geçtiğini hissetmesiyle Lübnan’a saldırıya geçtiğini belirten Nasrallah, bu saldırının direnişi etkilemediğini söyledi.