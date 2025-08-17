Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, son günlerde hakkında ortaya atılan “AKP’ye geçecek” iddialarını sert sözlerle yalanladı. Altıeylül ilçesinde kurulan Cumartesi Pazarı’nı ziyaret eden Akın, hem esnaf hem de vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve Balıkesir Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Nurullah Bozkır’ın da eşlik ettiği ziyarette, Akın vatandaşların taleplerini dinledi.

“Bizim gündemimiz Balıkesir”

Halk pazarında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akın, iddialara net bir dille cevap verdi:

“Gündemi farklı noktalara çevirmek isteyenler her zaman oluyor. Yangın oluyor, oradayız. Deprem oluyor, oradayız. Pazarımızda, sokaklarımızda vatandaşımızla birlikteyiz. Bizim tek gündemimiz Balıkesir’e hizmettir. Bunun dışında yapılan siyasi söylemlerin şahsımla hiçbir ilgisi yoktur. Açıklama yapmaya gerek bile duymadım çünkü asılsız iddialar.”

“Vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz”

Ziyaret sırasında esnafla sohbet eden Akın, Balıkesir’i “Kuvayı Milliye’nin başkenti” olarak niteledi ve şöyle devam etti:

“Vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz. Mücadelemiz Balıkesir için. Birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam ediyoruz. Görevimizin başındayız, herhangi bir sıkıntımız yok. Tüm motivasyonum Balıkesir’e hizmettir. Bu tür söylentilere de müsaade etmem.”

Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye katılmasının ardından, iktidara yakın çevrelerde başka CHP’li belediye başkanlarının da benzer adımlar atacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Bu isimler arasında adı geçen Ahmet Akın’ın açıklamalarıyla söz konusu iddiaları reddetmiş oldu.