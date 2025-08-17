İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti olası afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında yapı stoku envanteri sürecini genişletiyor. Bayraklı ve Bornova’da tamamlanan incelemelerin ardından sıra Karşıyaka’ya geldi. İlçede yaklaşık 22 bin 500 yapı, inşaat mühendisleri tarafından detaylı şekilde taranacak. Aynı zamanda Karşıyaka’nın zemin yapısını ortaya koyacak mikrobölgeleme çalışmaları da eş zamanlı olarak hayata geçirilecek.

Gölcük’ten İzmir’e uzanan ders

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen afetin izleri hâlâ hafızalardaki yerini koruyor. 30 Ekim 2020 İzmir Depremi’nin ardından harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin riskli bölgelerinde yapı envanterlerini çıkarmaya başlamıştı. Bayraklı ve Bornova’da ön değerlendirmeleri tamamlayan ekipler, şimdi Karşıyaka’da çalışmalara start verecek.

Tugay: “Önceliğimiz güvenli yapılaşma”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile yapılan protokol kapsamında çalışmanın resmen başladığını duyurdu. Protokole göre, Karşıyaka’daki binalar hızlı tarama yöntemiyle incelenecek ve risk taşıyan yapılar önceliklendirilecek.

“Daha bilimsel verilerle ilerleyeceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, Bornova ve Bayraklı’da yaklaşık 100 bin binanın ön değerlendirmesinin yapıldığını hatırlatarak, Karşıyaka’da da benzer bir yol izleyeceklerini belirtti. Ayatar, “Zemin analizleriyle yapı stoku envanterini birlikte yürütmek, daha bilimsel ve doğru verilere ulaşmamızı sağlıyor. Bu bilgiler, Deprem Master Planı’na doğrudan katkı sağlayacak” dedi.

Deprem Master Planı hazırlanıyor

Oluşturulan koordinasyon kurulu ve akademisyenlerin katkısıyla Deprem Master Planı’nın 8 ana başlık altında yürütüleceğini söyleyen Ayatar, planın yalnızca bugünkü yapıları değil, gelecekteki kentsel gelişimi de şekillendireceğini ifade etti.

“Amaç dayanıklı ve güvenli binalar”

Kentte birçok yapının eski tarihlerde inşa edildiğine dikkat çeken Ayatar, “Vatandaşlarımızın kendi binaları için ileri analizleri vakit kaybetmeden yaptırmaları gerekiyor. Bizim temel amacımız, sağlam zeminde doğru tekniklerle güvenli ve dayanıklı yapılar inşa etmek” diye konuştu.

Fay hatları ve tsunami riskine karşı hazırlık

Büyükşehir Belediyesi, yapı stoku çalışmalarıyla eş zamanlı olarak İzmir’in deprem potansiyelini ortaya koyacak “Depremsellik Araştırması Projesi”ni de sürdürüyor. Karada ve denizde fay hatlarının incelendiği proje tamamlandığında, İzmir’in olası depremler karşısında ne tür risklerle karşılaşabileceği bilimsel verilerle ortaya konacak. Ayrıca, 600 kilometrelik kıyı şeridi boyunca tsunami tehlikesi de modellendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hedefi, doğru planlama ve bilimsel yöntemlerle kenti afetlere karşı daha güvenli hale getirmek.