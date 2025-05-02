Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “1 Yılı Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı” düzenleyerek 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrası yapılan hizmet ve projeleri Muğla basınına anlattı



“Yatırım Bütçemizi Yüzde 30 Artırdık”



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, birinci yıl sunumunda ülkemizde yaşanan tüm gelişmelere rağmen hedeflerinden hiç sapmadıklarını söyledi. Başkan Aras; “1 yılda koyduğumuz hedeflere ulaştık. Göreve başladığımız andan itibaren Muğla’mız için büyük düşünmemiz gerekiyordu ve öyle yaptık. Muğla gibi bir kentin bütçesi büyük düşünmeye uygun olmalıydı. İstanbul’un yüzölçüm olarak 3 katı büyüklüğünde olan bir kentte yaşıyoruz. Muğla’nın yaz nüfusu yerleşik nüfusunun 7 katı oluyor. Bu nedenlerle göreve geldiğimizde yaklaşık 10 milyar TL olan bütçemizi 24 milyara çıkardık. Yatırım bütçemizi yüzde 30 arttırdık. Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu yok. İller Bankası’na ise sadece 13 milyon TL borcu var” dedi.



Kurumsallaşma teşkilatlanma ile başlar



Sosyal yardımların yüzde 170 artırıldığını dile getiren Başkan Aras, “Ekonomik olarak asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu dönemlerden geçiyoruz. Sosyal yardımlarımızı yüzde 170 arttırdık. Kurumsallaşma teşkilatlanma ile başlar. Sorunsuz süreçler için yerinden yönetim ilkesi ile hareket etmek durumundayız. Muğla’mızı dörde böldük. İlçe hizmetleri daire başkanlıklarımız ile kararları yerinden alıyoruz.

Ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan Muğla’nın ilçelerini dünya tanıyor. Kurduğumuz Dış İlişkiler Dairemiz ile uluslararası ilişkilerimizi güçlendirdik. Turizm kentiyiz, bir yıl içerisinde önemli adımlar attık. Örneğin Fransa’da Okyanus Konferansında Muğla’yı tanıttık. Ayrıca Okyanus Konferansının ön toplantısı Muğla’mızda yapılacak.

Kadın Aile Dairemizi kurduk ve ülkemiz en önemli sorunlarından biri olan toplumsal eşitlik konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Akıllı Şehirler, İklim Değişikliği, Afet İşleri, MUKAŞ’ı, Denizcilik Hizmetleri AŞ’yi kurduk.” Diye konuştu.





Sorunlarına anlık çözümler



MUSKİ’nin yıllardır devam eden kronikleşmiş sorunları çözdüğünü söyleyen Başkan Aras, “MUSKİ bütçesini yüzde 86 arttırdık. MUSKİ’ye kaynak yaratıyoruz. Temiz su ve atık su altyapısındaki acil ihtiyaçları hızla karşıladık. MUSKİ’de teknik çalışan sayısını arttırdık. MUSKİ’nin çağrı merkezini kurarak vatandaşların sorunlarına anlık çözümler üretiyoruz. Yeni su kaynaklarının sisteme dâhil edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bodrum’un en büyük sorunu olan ana isale hatlarını değiştiriyoruz. 1 milyar TL’yi bulan yatırım maliyeti ile arızalı içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarına başladık.” dedi.



Üreticinin yanındayız



Tohumdan hasada, aşıdan yeme kadar tarımın ve besiciliğin her aşamasında üreticilerin yanında olduklarını dile getiren Başkan Aras, “Kooperatiflerimizi tek çatı altında topladık. Tarım Kart uygulamasını hayata geçirerek üreticilerimize gübre, mazot ve tohum alımlarında destek sağlayacağız. Kırsal kalkınmayı sağlamak ve kooperatifçiliği desteklemek için Fethiye’de Şarap Üretim Tesisimizi hayata geçiriyoruz. Her Kapıda Bir Fidan Projesi ile 110 bin meyve fidanı dağıttık. Yerel Tohum Merkezi’mizde bulunan 980 çeşit yerel tohumu halkımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Üreticilere ana boru ve damla sulama borusu desteği sağlıyoruz. Arı Yemi Üretim Tesisi ve Flake Yem Tesisi kuruyoruz. Anneleri Aşılat Buzağını Yaşat projesi ile yetiştiricilerimize 10 bin doz aşı desteği sağladık” dedi.



Afetlere karşı önlem alıyoruz



Her türlü afete karşı hazırlık yapmayı sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Aras, “1 No’lu hizmet binamızı depreme dayanıksız olduğu için yıktık. Oraya yapılması gereken projeyi vatandaşlarımıza soracağız. Deprem ve afetlere karşı önlem almak için 13 ilçemizde koordinasyon toplantıları gerçekleştirdik. Hizmet binalarımızda deprem risk analizi ölçümlerini sürdürüyoruz. Bodrum’a modern bir itfaiye binası kazandırdık. Kavaklıdere ve Marmaris ilçemize de itfaiye binaları yapmak için çalışmalarımıza başladık.” ifadelerini kullandı.



Öğrencilerimizin yanındayız



Her alanda ailelerin yanında olduklarını belirten Başkan Aras, Yatağan, Ortaca’da Gündüz Bakımevleri açtıklarını Seydikemer’de de açacaklarını belirtti. Başkan Aras; “Öğrencilerimize ulaşımı 1 TL yaptık. Bizim için en önemli projelerinden biriydi. Ulaşım indirimimiz öğrencilerimizin bütçesine katkıdır. Bunun yanı sıra barınma sorununu çözmeye yönelik ilk adımımız olan Gençlik Evi’ni 19 Mayıs’ta Seydikemer’de açıyoruz.”