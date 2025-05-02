Lecce ile Napoli 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarında şifreli olarak yayınlanacak.
İtalya Serie A'nın 3 Mayıs 2025 Cumartesi günkü karşılaşmasında Lecce ile Napoli karşı karşıya geliyor. Sporseverler, Lecce - Napoli maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Karşılaşma saat 19:00'da, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarında şifreli olarak canlı yayınlanacak.
Lecce - Napoli maçı yayın bilgileri
Lecce - Napoli maçı, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.
Lecce - Napoli maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Müsabaka S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
S Sport Plus ve S Sport 2 yayın bilgileri
S Sport Plus izleme bilgileri
S Sport Plus, uydu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. Platform aboneliği gereklidir.
S Sport 2 frekans ve platform bilgileri
S Sport 2 aşağıdaki platformlar üzerinden izlenebilir:
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Kablo TV: Kanal 241
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Tivibu: Kanal 74
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Turkcell TV+: Kanal 78
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Vodafone TV: Kanal 12
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Yayın Türü: Şifreli
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Uydu: Türksat
Lecce - Napoli maçı nerede oynanacak?
Lecce ile Napoli arasında oynanacak İtalya Serie A karşılaşması, Via del Mare Stadyumu'nda, Lecce şehrinde gerçekleşecek.