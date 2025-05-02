Lecce ile Napoli 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarında şifreli olarak yayınlanacak.

İtalya Serie A'nın 3 Mayıs 2025 Cumartesi günkü karşılaşmasında Lecce ile Napoli karşı karşıya geliyor. Sporseverler, Lecce - Napoli maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Karşılaşma saat 19:00'da, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarında şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Lecce - Napoli maçı yayın bilgileri

Lecce - Napoli maçı, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

Lecce - Napoli maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Müsabaka S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

S Sport Plus ve S Sport 2 yayın bilgileri

S Sport Plus izleme bilgileri

S Sport Plus, uydu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. Platform aboneliği gereklidir.

S Sport 2 frekans ve platform bilgileri

S Sport 2 aşağıdaki platformlar üzerinden izlenebilir:

Kablo TV: Kanal 241

Tivibu: Kanal 74

Turkcell TV+: Kanal 78

Vodafone TV: Kanal 12

Yayın Türü: Şifreli Las Palmas - Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Uydu: Türksat

Lecce - Napoli maçı nerede oynanacak?

Lecce ile Napoli arasında oynanacak İtalya Serie A karşılaşması, Via del Mare Stadyumu'nda, Lecce şehrinde gerçekleşecek.