Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırladı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 3-2 kazanarak zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı.

Ahmet Çakar: "Tuhaf bir maç izledik"

Ahmet Çakar, maç sonrası değerlendirmesinde Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki performansını öne çıkarırken, "Son yılların en tuhaf maçını izledik. İlk yarıda Fenerbahçe sahada yoktu, ama ikinci yarıda bir mucize yaşandı" ifadelerini kullandı.

Hakem performansı tartışma yarattı

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetimi de tartışma konusu oldu. Çakar, bazı faul ve kart kararlarının tartışılabilir olduğunu ancak genel anlamda kötü bir maç yönetimi sergilemediğini ifade etti.