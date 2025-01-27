Başrollerinde Vahide Perçin ve Fırat Tanış’ın yer aldığı Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler dizisinin kadrosuna, ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Eda Ece dahil oluyor. Eda Ece, yeni karakteri için çarpıcı bir değişime giderek sarı saçlarını siyaha boyayacak.

Aliye Berger ve Fahrelnissa Zeid hayat buluyor

Dizinin yeni sezonunda Hazal Kaya, ünlü sanatçı Aliye Berger’i, Eda Ece ise onun bir başka yetenekli aile üyesi, Fahrelnissa Zeid’i canlandıracak. Yapımda yaşanacak zaman atlamasıyla birlikte, karakterlerin hikayesi yeni bir döneme taşınacak.

Senaryosu Hande Altaylı tarafından kaleme alınan ve 16-18 bölüm sürmesi planlanan dizi, tarihi kişiliklerin hayatlarını etkileyici bir şekilde ekrana taşıyor.

Eda Ece’nin yeni imajı şimdiden merak konusu

Bebeğini kucağına aldıktan sonra kısa bir ara veren Eda Ece, bu dönüşüyle hayranlarını heyecanlandırdı. Oyuncu, rolünün gereği olarak sarı saçlarını siyaha boyayarak dikkat çekici bir değişim yapacak. Yeni imajını sosyal medyada paylaşması beklenen Eda Ece’nin bu dönüşümü, şimdiden merak uyandırdı.

Plato yangını sonrası geri dönüş

Geçtiğimiz dönemde platosunda yangın çıkan dizi, bu aksiliklerin ardından ekrana güçlü bir şekilde döndü. Yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen yapım, hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.