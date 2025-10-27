NOW TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Davutoğlu, olası bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, kendisine yöneltilen “Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilirse kabul eder misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben devleti tanıyorum, biliyorum. Eğer bana ‘Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında. Gelin şu devleti restore edelim’ denirse tereddüt etmem. Devletin yeniden inşasına katkı sunmak bir devlet adamı görevidir.”

Ancak Davutoğlu, “sembolik bir makam” teklif edilmesi durumunda böyle bir görevi kabul etmeyeceğini açıkça belirtti:

“Benim için önemli olan yetkiyle sorumluluğun dengeli olması. Eğer sadece bir vitrin görevi olacaksa, buna evet demem. Devletin yeniden inşasına katkı sunmak samimiyet ister.”

Davutoğlu, açıklamalarında devletin zor durumda kalması halinde sorumluluk almaktan kaçınmayacağını da vurguladı:

“Devlet darda olursa görevden kaçmam ama yapılanları meşrulaştırmam. Devletin bekası her şeyin üzerindedir.”

Davutoğlu’nun bu açıklamaları, TBMM’nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la samimi bir şekilde sohbet etmesinin ardından geldi. Bu kareler, kulislerde “Davutoğlu yeniden AK Parti’ye dönebilir mi?” sorularını gündeme taşımıştı.

Eski yol arkadaşlarıyla aralarındaki ilişkiye dair soruları da yanıtlayan Davutoğlu, kişisel bir kırgınlığı olmadığını ifade etti:

“Ben kimseyle şahsi bir mesele içinde değilim. Mesele kişiler değil, devletin geleceğidir. Türkiye’nin yeniden güçlü bir hukuk devleti olması için herkes elini taşın altına koymalı.”

Davutoğlu’nun ardından, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da benzer bir değerlendirmede bulundu. Konuk olduğu bir programda “AK Parti’ye geçer misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Benim Tayyip Bey’le ne bir kırgınlığım ne bir kızgınlığım var. Onun memleket sevgisinden şüphem yok. Ancak anlaşamadığımız konu, ülkenin nasıl yönetileceği. CHP’yle bile oturduk, konuştuk. Kimseye kategorik olarak kapımızı kapatmayız ama bugün itibarıyla AK Parti yönetiminde bir değişim iradesi görmüyorum.”

Hem Davutoğlu’nun hem Babacan’ın “koşullar oluşursa yeniden birlikte çalışılabilir” mesajı vermesi, Ankara kulislerinde “yeni bir siyasi yakınlaşma döneminin” sinyali olarak yorumlanıyor. Ancak iki lider de, “mevki değil, misyon” vurgusunu öne çıkararak, sürecin kişisel değil, ilkesel temelde yürütülmesi gerektiğini ifade ediyor.