Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, depreme dayanıksız olduğu için yıkılacak Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi ile ilgili uyarıda bulundu. Doğruyol, yeni hastanenin inşa sürecinin en az beş yıl süreceğini belirterek, mevcut hizmetlerin kesintisiz devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Depreme dayanıksız hastaneler

Doğruyol, Bozyaka Hastanesi’nin 1995 yılında hizmete girdiğini ve yalnızca 17 yıl sonra yıkım gündemine geldiğini belirtti. İzmir’de 12 devlet hastanesinin de depreme dayanıksız olduğunu ifade eden Doğruyol, hizmetlerin tamamen durmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Kurumsal hafıza ve hizmet devamlılığı

Bozyaka Hastanesi’nin eğitim araştırma niteliği ve uzun yıllar eksik poliklinik hizmetleri hatırlatıldı. Doğruyol, hizmetlerin R blok ve semt polikliniklerinde devam ettirilebileceğini belirterek, “Hastanenin kurumsal hafızası yok edilmemelidir. Aksi takdirde Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nin yükü artacak ve vatandaş mağdur olacaktır” dedi.

"5 yılda tamamlanamaz"

Doğruyol, yeni hastane projesinin süresi ile ilgili şunları söyledi:

Proje ihalesi: 1 yıl

Yapım ihale süreci: en az 6 ay

İnşaat süresi: en az 3 yıl

Tahmini toplam süre: 5 yıl ve üzerine

“Bu nedenle hizmetin devamlılığı mutlaka sağlanmalıdır. Vatandaşın evine en yakın yerden sağlık hizmeti alması önceliklidir” dedi.