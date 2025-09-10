Karşıyaka’da olağanüstü kongre sonrası yaşanan imza yetkisi sorunları çözüldü. İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü, tüzük gereği yönetimdeki eksiklikler nedeniyle başkan ve yönetim kurulunun imza yetkisini onaylamamıştı. Yönetim tutanakları güncelleyerek yetkilerini resmen aldı.
26 Haziran’daki kongrede seçilen Karşıyaka yönetimi, bir üyenin adli sicil kaydı ve kongredeki eksiklikler nedeniyle imza yetkisi alamadı. 26 Ağustos’ta tekrarlanan kongrede 15 kişilik yönetim kurulundan biri yedek üye olarak gösterildi. Böylece Aygün Cicibaş başkanlığındaki yönetim, tüzük gereği onaya sunularak imza yetkisini aldı.
3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, transfer döneminin bitimine 2 gün kala ileri uca takviye arayışlarını sürdürüyor. Fethiyespor’un 22 yaşındaki genç golcüsü Furkan Ceylan ile temas kuruldu.
Furkan Ceylan, Ankaragücü altyapısında yetişti. 2023 yılında Fethiyespor’a transfer oldu. Geçen sezon kiralık oynadığı Turgutluspor’da 9 gol kaydetti.
PFDK cezası nedeniyle uzun süre oynayamayacak yeni golcüsü Ömer Faruk Sezgin’in yerine planlanıyor.