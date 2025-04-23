Prof. Dr. Ahmet Ercan, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremini değerlendirdi: "Hiroşima'ya yakın büyüklükte gerginlik boşaldı."

İstanbul depremi sonrası Ahmet Ercan açıklama yaptı

İstanbul, 22 Nisan 2025'te Silivri açıklarında meydana gelen 4.0 ve ardından 6.2 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremin ardından 5.5 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Halk TV canlı yayınına katılan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremlerin ardından ilk değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

"İstanbul'da beklenen deprem henüz gerçekleşmedi"

AFAD tarafından merkez üssü Silivri açıkları olarak açıklanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından konuşan Ahmet Ercan, daha önce İstanbul açıklarında 4 ila 6 büyüklüğünde öncü depremler beklediğini ifade etti.

Ercan, “Bu küçümsenmeyecek bir deprem. İstanbul’da yıkım eşiği yaklaşık 4.4 büyüklüğünden sonra başlar. Silivri açıklarında beklenen depremin büyüklüğü ise 7 ile 7.2 arasında olacaktır. Dolayısıyla İstanbul için beklenen ana deprem henüz gerçekleşmedi," dedi.

"Deprem Trakya kolu Üzerinde Gerçekleşti"

Ahmet Ercan, meydana gelen depremin yer aldığı kırık hakkında da detaylar verdi:

“Bu deprem Trakya kolu üzerinde meydana geldi. Büyükçekmece ile Kınalıada arasındaki İstanbul kolunu atlayıp Silivri önlerinde patladı. Yaklaşık 6-6,5 kilometrelik bir kırılma söz konusu. Deprem, doğu-batı doğrultusunda sağ atımlı bir kırık boyunca gerçekleşti."

Ercan, depremi geniş bir alanda hissedilmesinin sebebinin depremin sığ derinlikte olmasından kaynaklandığını belirtti.

"Artçı sarsıntılar devam edecek"

Profesör Ercan, artçı sarsıntılar konusunda da uyarıda bulundu:

"Önümüzdeki bir hafta içinde 5.2 büyüklüğüne varabilecek artçılar yaşanabilir. Ancak bu büyüklükteki artçılar İstanbul yapılarında yıkıcı etki yaratmaz."

"Hiroşima'ya yakın enerji boşaldı"

Yaşanan depremin etkisiyle ilgili çarpıcı bir benzetme yapan Ahmet Ercan, şunları söyledi:

"Bu tür depremler, ana büyük deprem öncesi yerel gerginlik boşalmalarıdır. Burada Hiroşima’ya atılan atom bombasına yakın büyüklükte bir enerji boşalması yaşandı. Ancak bu, beklenen büyük İstanbul depreminin büyüklüğünü küçültmez ya da geciktirmez."