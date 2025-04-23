AKOM, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 1.5 saat içinde yapılan çalışmaları ve ilk verileri kamuoyuyla paylaştı.

AKOM 6.2'lik İstanbul depremi sonrası ilk raporu açıkladı

İstanbul, merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sarsıntının ardından çok sayıda artçı meydana gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yetkililer süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanı Ergün Cebeci ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan, depremin ardından 1.5 saat içinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"İstanbul'da can ve mal kaybı yok"

Ergün Cebeci, depremin ilk dakikalarında AKOM'a geçtiklerini belirterek şunları aktardı:

İSKİ'de su arzı ile ilgili herhangi bir sorun bulunmuyor.

İGDAŞ'ta gaz dağıtımı sorunsuz şekilde devam ediyor.

İETT hatlarında seferler normal tarifede sürdü.

Metrolarda afet prosedürü uygulandı, yolcular tahliye edildi, trenler boş olarak çalıştırıldı. Yapılan kontrollerde viyadüklerde hasara rastlanmadı.

Cebeci, İstanbul genelinde belediyeye ait kamu binalarında yapılan hızlı taramalarda da herhangi bir yapısal hasar tespit edilmediğini söyledi.

"Şu an için sahada can ve mal kaybına dair bize ulaşan bir rapor yok."

Ayrıca, İBB personelinin izinlerinin kaldırıldığını ve teknik ekiplerin sahada aktif çalıştığını belirtti.

"Sahadayız, koordineli şekilde çalışıyoruz"

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise çalışmaların koordineli yürütüldüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun kurmuş olduğu sistemle İstanbul genelinde anlık bilgilendirme alıyoruz. Ekiplerimiz sahada, Valilikle koordineli çalışıyoruz."

Aslan, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanlara mobil tuvalet, büfe ve kumanya desteği sağlandığını da belirtti.

Ayrıca, İBB Bilim Kurulu’nun ilk değerlendirmeleri yaptığını, detaylı açıklamaların Genel Sekreter aracılığıyla paylaşılacağını ifade etti.

"Bilgi kirliliğine inanmayın"

Aslan, kamuoyuna doğru bilgilendirme çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Tüm İstanbullular yalan ihbarlara ve sosyal medyadaki yanıltıcı paylaşımlara karşı dikkatli olsun. Vali Bey'in, benim ve Genel Sekreterimizin açıklamaları haricinde hiçbir bilgiye itibar edilmemeli."

İBB, 91 bin personeliyle sahada görev yaptığını bildirerek İstanbul ve Marmara bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar, herhangi bir ihtiyaç veya ihbar durumunda 153 numaralı hat üzerinden yetkililere ulaşabiliyor.