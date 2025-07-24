Erdem, 24 Temmuz mesajında basının önemine dikkat çekti

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Erdem, sansürün kaldırılışının yıl dönümünde hem gazetecilerin özverili çalışmalarına teşekkür etti hem de özgür ve tarafsız basının gerekliliğine dikkat çekti.

Erdem, “Bu özel gün sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda basının toplumsal ve siyasal hayattaki rolünü yeniden hatırlama vesilesidir” ifadelerini kullandı.

Basının kamuoyunu aydınlatmadaki rolü öne çıktı

Basının halkın doğru bilgiye ulaşmasında en etkili araç olduğunu dile getiren Mehmet Erdem, “Kamuoyunu aydınlatmak, toplumsal bilinç oluşturmak ve ortak değerleri yaşatmak gibi önemli görevler basın mensuplarımızın omuzlarındadır. Bu sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getiren tüm gazetecilere teşekkür ediyorum” dedi.

Etik değerler, özgür fikir ortamı için önem taşıyor

AK Parti Aydın İl Başkanı, basının yalnızca haber verme görevine sahip olmadığını, aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratmak ve fikirlerin özgürce tartışılmasını sağlamak bakımından da önemli bir misyona sahip olduğunu belirtti. Erdem, “Etik değerlerden ödün vermeden görev yapan basınımızın güçlenmesi, demokrasimizin kökleşmesi açısından son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

“Basın mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum”

Mesajının sonunda tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayan Erdem, “Görevini büyük bir ciddiyet ve fedakârlıkla sürdüren tüm basın mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum” dedi.

Erman Çetin’i rahmetle andı

Mehmet Erdem, kısa süre önce hayatını kaybeden Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin önceki dönem başkanı Erman Çetin’i de mesajında unutmadı. Çetin’in Aydın basınına büyük katkılar sağladığını ifade eden Erdem, “Erman Çetin için bir vefa borcumuz var. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” sözleriyle merhum gazeteciyi andı.