Magazin dünyasını sarsan iddialar, Ayşe Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim ve diğer menajerlik şirketleri etrafında şekilleniyor. Rekabet Kurulu’nun başlattığı soruşturmanın yankıları sürerken, şarkıcı Sıla ile bir dönem ilişki yaşayan Ahmet Kural’ın yıllar önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Rekabet Kurulu, sanat dünyasında tekelleşme iddiaları kapsamında 21 menajerlik ve kast ajansı hakkında inceleme başlatmıştı. Soruşturma sürecinde Serenay Sarıkaya'nın, Mert Demir ile yaşadığı ilişkinin reklam amaçlı olduğu ve bu ilişki için Ayşe Barım aracılığıyla 5 milyon dolarlık bir anlaşma yapıldığı öne sürüldü. Sanat dünyasından peş peşe gelen itiraflar, olayın boyutunu daha da büyüttü.

"Hiçbir zaman kalbime açıklayamadım”

Bu gelişmelerle birlikte, 2018 yılında Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı için hapis cezası alan Ahmet Kural’ın, o dönem yaptığı bir açıklama sosyal medyada yeniden gündeme taşındı. Ahmet Kural, “Bir projenin parçası olduğunu hiçbir zaman kalbime açıklayamadım” sözleriyle dikkat çekmişti. Sosyal medya kullanıcıları, “Ayşe Barım olayını aslında Ahmet Kural yıllar önce dile getirmiş” diyerek eski açıklamaları paylaşmaya başladı.