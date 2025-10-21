Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te gerçekleşen olay, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Olayda, 15 yaşındaki Berkay Budak, Minguzzi’ye beş kez bıçak darbesiyle saldırdı. Ardından 16 yaşındaki Umutcan Baba, yerde yatan Minguzzi’ye tekme attı. Olay sırasında 17 yaşındaki Ayberk Doğan ve 14 yaşındaki Kerim Özbağ da olay yerinde bulunuyordu.

Mahkeme kararı

Davada suça sürüklenen iki çocuk, Ahmet Minguzzi’yi öldürmekten 24’er yıl hapis cezası aldı.

Berkay Budak, 15 yaşında olmasına rağmen ceza aldı ve yargılaması çocuk mahkemesi kapsamında tamamlandı.