Süper Lig’de deplasmanda Corendon Alanyaspor’a 1-0 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini alan Göztepe, yeniden golcü krizi yaşamaya başladı.

Geçtiğimiz sezon da hücum hattında benzer sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılı ekipte, kadro derinliğinin yetersizliği bu sezon da teknik ekibin elini kolunu bağladı.

Romulo ve Emerson transferleri sonrası hücum hattı daraldı

Yaz transfer döneminde büyük gelir elde eden Göztepe, Romulo’yu 20+5 milyon Euro’ya RB Leipzig’e, Emerson’u ise 3 milyon Euro’ya Toulouse’a gönderdi.

Takımın bir diğer forveti Kubilay Kanatsızkuş ile de yollar ayrılınca, uzun lig maratonuna yalnızca 3 forvetle girildi.

Sabra sakatlandı, Stoilov alternatifsiz kaldı

Ürdünlü genç forvet Sabra’nın milli takımda sakatlanması, Göztepe’nin Alanyaspor deplasmanında hücum seçeneklerini daha da azalttı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov, maçın ilerleyen dakikalarında tek gol umudu olarak 18 yaşındaki Finlandiyalı genç Salem Bouajila’yı oyuna aldı.

U19 takımından A takıma yükselen Bouajila, 81’inci dakikada oyuna dahil olmasına rağmen sonucu değiştiremedi.

Taraftardan yönetime tepki

Elinde yalnızca Juan ve Janderson gibi iki golcü kalan Göztepe’de, taraftarlar yeni transfer yapılmamasına tepki gösterdi.

Sosyal medyada birçok taraftar, “Avrupa hedefiyle sezona başladık ama forvetsiz oynuyoruz” yorumlarıyla yönetimi eleştirdi.

Kulis: Ocak ayında golcü transferi gündemde

Kulüp kaynaklarına göre Göztepe yönetimi, Ocak transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.

Teknik ekibin özellikle tecrübeli bir santrfor transferi konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.