Yerine kayyum atanan ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yönelik devam eden soruşturma kapsamında 12 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılıktan gelen talimat üzerine bu sabah saat 06.00'da harekete geçti. İstanbul merkezli olmak üzere, beş ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Özer’le süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olan 12 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde örgütsel dokümanlar ve diğer suç unsurlarının bulunabileceğine iddia edildi. Açıklamada “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, gözaltı kararı verilenlerle ilgili olarak "Toplam (12) şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmaları, üzerlerinde ve adreslerinde 13/12/2024 saat:06.00 itibariyle arama yapılarak bulunacak örgütsel doküman ve sair suç unsurlarına el konulması amacıyla İstanbul ve 5 ayrı ilde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’ne verilen talimat uyarınca eş zamanlı operasyon icrası kapsamında tüm şüpheliler gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Savcılık şüphelilerden altısının, 4 Temmuz 2022’de Mersin Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında dönemin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın “PKK/YPG/PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın” ifadesinin ardından el kaldırmayan kişiler olduğunun tespit edildiğini belirtti.

İstanbul’da 30 Ekim sabahı gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmış ve yerine Beyoğlu kaymakamıyken vali yardımcısı yapılan Can Aksoy kayyım olarak atanmıştı.