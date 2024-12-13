Buca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Otizm Farkındalık Konseri’nde, İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) eşsiz bir performans sergileyerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Otizme farkındalık için buluşma

Buca Belediyesi, toplumsal farkındalık yaratma hedefiyle otizmli bireylerin yeteneklerini sergileyebileceği özel bir etkinlik düzenledi. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konser, otizmli bireylere destek olmayı amaçlayan bir buluşmaya sahne oldu. Etkinlikte, Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman’ın yanı sıra Türkiye Otizm Konfederasyonu ve ODER Otizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Güngör de yer aldı.

Başkan Duman’dan destek mesajı

Konser öncesi konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İZOT’un çalışmalarını takdir ettiğini belirterek şunları söyledi: “Otizmli bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bu konser, onların toplumda daha görünür olmalarını sağlamak adına önemli bir adım.” Başkan Duman ayrıca otizmli bireyler ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Müzikle gelen büyüleyici performans

İZOT, Şef Dr. Orçun Berrakçay ve Şef Şefika Yurga yönetiminde gerçekleşen konserde güncel ve klasik eserlerden oluşan bir seçki sundu. İzleyicilerden büyük alkış alan performans, hem otizmli bireylerin hem de müzik eğitmenlerinin özverili çalışmalarını gözler önüne serdi.

Konser sonunda, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman şeflere plaket takdim ederken, ODER Başkanı Ergin Güngör de otizm farkındalığına olan katkılarından dolayı Duman’a teşekkür plaketi sundu.