Uzun yıllar İhlas Vakfı Trakya Bölge Sorumlusu olarak görev yapan ve Aydın'da da önemli çalışmalara imza atan Ahmet Özkan, bir süredir tedavi görmekte olduğu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti. Ahmet Özkan’ın vefatı, ailesi, yakın çevresi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Cenaze törenine yoğun katılım

Merhum Ahmet Özkan için Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Emir Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene iş dünyasından ve siyaset camiasından pek çok önemli isim katıldı. Özkan, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Nazilli’deki Evranlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ailesi ve sevenlerinden son veda

İhlas Pazarlama Aydın Bölge Müdürü Cüneyt Özkan’ın babası olan Ahmet Özkan’ın cenazesinde duygu dolu anlar yaşandı. Törene katılanlar, Özkan ailesine başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı. İhlas Vakfı’nda yıllarca hizmet eden ve birçok kişiye rehberlik eden Ahmet Özkan, geride bıraktığı hizmetlerle anılacak. Özkan’ın çevresindeki insanlara yardımı ve desteği ile iz bırakan bir hayat sürdüğü ifade edildi.