Bursa'da yaşanan kanlı olayda, oğlunun felç kalmasına neden olan Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'yı mahkeme salonunda öldüren Kemal Ergün, adliyede infial yarattı. Olay, Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanında başlayan tartışmanın silahlı saldırıya dönüşmesiyle başlamıştı. 23 Eylül 2023'te meydana gelen olayda Mertcan Akça’nın ateş açtığı kişilerden biri olan Tolga Ergün felç kalmıştı. Felç olan oğlunun intikamını almak isteyen Kemal Ergün, mahkeme salonunda silahıyla baba ve oğula saldırdı.

Oğlunun idrar torbasına sakladı

Olayın ardından Kemal Ergün’ün adliyeye silahı nasıl soktuğu da ortaya çıktı. Ergün’ün, silahı felç kalan oğlunun tekerlekli sandalyesindeki idrar torbasına sakladığı ve lavaboda oğlundan alarak mahkeme salonuna girdiği öğrenildi. Adliye girişindeki polislere ise soruşturma açıldı.

Mahkeme salonunda dehşet

Mahkeme salonunda yaşanan olayda, sanıklar Mertcan Akça ve babası Köksal Akça, Kemal Ergün tarafından başlarından vurularak öldürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden baba-oğul, Yavuzselim Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Olay sırasında iki jandarma personeli de ağır yaralandı.