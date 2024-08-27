Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi oturumunda yaşanan olayları anlatan Ahmet Şık, Meclis’teki gerilimin ardından muhalefete seslendi. Şık, Halk TV'den İsmail Saymaz’a verdiği röportajda, AKP’li Alpay Özalan’ın kendisine yönelik saldırısını ve yaşanan olayları anlattı.

Özgür Özel'e eleştiri ve muhalefete çağrı

Ahmet Şık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tutumunu eleştirerek, muhalefetin Meclis’i terk etmesi gerektiğini savundu. Şık, "İktidarın çizdiği hattan hizalanan bir muhalefetin topluma faydası olmaz. Hep birlikte Meclis’i terk edelim. Meclis’i sokağa taşımaktan bahsediyorum. CHP’sinden İYİ Partisi’ne tüm muhalefet Meclis’i terk etmeli," dedi.

AKP’li Tuğrul Türkeş'e yanıt

Şık, AKP'li Tuğrul Türkeş'in sözlerine yanıt vererek, "Onların bize söylediğini, kendilerine söylediğimde hakaret mi etmiş oluyorum? Can Atalay için terörist dediniz mi? Dediniz. Ben de 'Hayır, Can değil, sizsiniz terörist' diyorum," ifadelerini kullandı.

'Olay çıkacağını biliyordum'

Şık, Meclis’te yaşanan olayların önceden organize edildiğini belirterek, "Alpay Özalan’ın yaptığı saldırı çok organizeydi. Önceden karara verilmiş," dedi. Saldırı sırasında yaşadıklarını ise, "Vurmaya kalkarken ayağım kaydı ve düştüm. Yerde yumruk yedim. Sonrası hengame," şeklinde anlattı.